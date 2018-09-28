Валуев ответил на критику из-за цитирования Василия Шукшина

Депутат Государственной Думы от Брянской области Николай Валуев заявил, что его фразу о бедности вырвали из контекста. Об этом он рассказал в пятницу в эфире радиостанции «Говорит. Москва».

«Если общество решило на Шукшина агрессивно реагировать, что ж остается? Не будем классиков подвергать…», - сказал он.

Позже депутат написал пост на своей странице «ВКонтакте», в котором объяснил, что на самом деле хотел выразить сожаление из-за того, что в России сложилась такая ситуация.

Он подчеркнул, что оправдывать бедность и призывать людей чувствовать себя комфортно в этой ситуации – это полный бред.

Ранее стало известно, что Николай Валуев прокомментировал высказывания о бедности в России цитатой писателя Василия Шукшина. Таким образом он отреагировал на сообщение в рубрике «Задай вопрос Валуеву», которое отправила жительница Кемеровской области Алевтина Макарова.