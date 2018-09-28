Новейший F-35 разбился в Южной Каролине

В Южной Каролине потерпел крушение новейший американский истребитель F-35. По данным CNN, пилот катапультировался. По данным CNN, это первый случай крушения данной модели самолета.

Шериф округа Бьюфорт подтвердил, что крушение потерпел истребитель пятого поколения F-35B.

«Военные подтвердили, что это был военный самолет», - написал шериф в Twitter.

Накануне истребитель такой же модели впервые нанес удар по наземным целям в Афганистане. Более того, Пентагон и корпорация Lockheed Martin подписали договор на поставку 11-й партии истребителей F-35.