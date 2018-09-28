Президент ЦАР рассказал о ходе расследования российских журналистов

Власти ЦАР поручили своим следственным органам помогать России в расследовании убийства журналистов. Об этом заявил президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера.

«Пока никакой новой информации о виновных в убийстве журналистов из РФ в ЦАР нет, идет следствие», - отметил Туадера по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Трое российских кинодокументалистов - военкор Орхан Джемаль, режиссер Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко - были убиты неизвестными в ЦАР во вторник – их машину, предположительно, обстреляли из засады. При себе у журналистов была крупная сумма в долларах и дорогая техника.