Сбербанк начал выдавать кредиты без документов о доходах

В рамках пилотного проекта Сбербанк начинает рассматривать заявки на потребительские кредиты без документов, подтверждающих уровень дохода. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Такие условия будут действовать до 14 октября для кредитов на сумму до 300 тысяч рублей. Подать заявку можно в отделениях банка и в «Сбербанке Онлайн».

Теперь Сбербанк будет собирать данные из источников, на обработку которых клиент предоставит согласие.

По словам управляющего директора дивизиона «Занять и сберегать» Сергея Широкова, эти данные будут применяться при принятии решения о выдаче кредита с помощью моделирования и сложных алгоритмов анализа.