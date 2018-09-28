Сбербанк начал выдавать кредиты без документов о доходах
Условия будут действовать до 14 октября для кредитов на сумму до 300 тысяч рублей.
Фото: Игорь Зарембо, РИА Новости
В рамках пилотного проекта Сбербанк начинает рассматривать заявки на потребительские кредиты без документов, подтверждающих уровень дохода. Об этом сообщила пресс-служба банка.
Такие условия будут действовать до 14 октября для кредитов на сумму до 300 тысяч рублей. Подать заявку можно в отделениях банка и в «Сбербанке Онлайн».
Теперь Сбербанк будет собирать данные из источников, на обработку которых клиент предоставит согласие.
По словам управляющего директора дивизиона «Занять и сберегать» Сергея Широкова, эти данные будут применяться при принятии решения о выдаче кредита с помощью моделирования и сложных алгоритмов анализа.