Неизвестный напал с лопатой на мальчика в Калининграде

Восьмилетний мальчик из Калининграда, которого неизвестный жестоко избил лопатой, пришел в сознание.

Эта история потрясла город. Мужчину, который по неизвестной причине напал на ребенка и целой серией ударов буквально искромсал ему голову, зафиксировали камеры наблюдения. Лицо нападавшего, правда, скрыто капюшоном.

«27-го сентября текущего года в дневное время на территории садового товарищества Чайка на улице Большая окружная обнаружен восьмилетний мальчик с рублеными ранами в области головы. Он незамедлительно был госпитализирован в лечебное учреждение. Ребенок смог пояснить, что на него напал неизвестный мужчина и нанес не менее трех ударов лопатой в область головы», - рассказала старший помощник СУ СКР по Калининградской области Наталья Гацко.

В данный момент состояние мальчика оценивается как стабильно тяжелое. Следователи просят всех, кто владеет информацией о нападавшем, сообщить в правоохранительные органы.