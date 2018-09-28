Глава МИД Сирии пошутил, что Дамаск ждет не только С-300, но и С-400

Сирия надеется, что российские С-300 полностью «закроют» сирийское небо. Об этом заявил глава сирийского МИД Валид Муаллем.

По его словам, Сирия рассчитывает, что комплексы С-300 будут поставлены через две недели. В своей речи он с юмором отметил, что Дамаск ждет от России не только С-300, но и С-400.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Сирия в течение двух недель получит российские С-300 в ответ на действия Израиля. По словам главы российского военного ведомства, комплекс С-300 значительно усилит возможности сирийской ПВО. Комплекс способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей.

Российский самолет-разведчик Ил-20 был сбит ракетой комплекса С-200, с помощью которого ПВО САР отражала атаку четырех израильских истребителей F-16 на объекты в Латакии. В результате находившиеся на борту 15 российских военнослужащих погибли.

В Минобороны России подчеркнули, что самолеты израильских ВВС прикрылись российским самолетом, что фактически доказывает вину Израиля за гибель российского самолета.