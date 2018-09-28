ЦБ РФ назвал признаки мошенничества на картах клиентов

ЦБ РФ опубликовал список признаков операций, совершенный без согласия клиента банка. Среди признаков мошенничества - необычные для клиента место проведения операции и размер перевода.

С 27 сентября вступили в силу поправки в закон, обязывающие банки блокировать карты и операции по переводам у со счетов клиентов при подозрении на мошенничество.

Выявлять подозрительные махинации банки будут, следуя списку признаков, опубликованных ЦБ. Всего их три. Все они будут сверяться с единой базой данных, в которую занесены негативные характеристики об устройствах мошенников или о схемах их действий.

Первый - совпадение данных о получателе перевода с данными базы ЦБ. Второй - совпадение параметров устройства, с которого совершается перевод, с данными из базы. Третий - несовпадение характера, параметра, объема, места совершения операции или устройства, с которого она проводится, с привычными для клиента данными.