Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании – СМИ

Американка Кэтрин Майорга обвинила в изнасиловании капитана сборной Португалии Криштиану Роналду. Об этом сообщил Spiegel со ссылкой на заявление потерпевшей.

По ее словам, инцидент произошел в 2009 году в Лас-Вегасе, после чего Роналду заплатил женщине 375 тысяч долларов, чтобы она не рассказывала подробности той ночи. При этом юристы Майорги приводят описание происшествия от самого Роналду – футболист, согласно материалам юристов, отрицает факт изнасилования, хотя подтверждает, что Майорге говорила ему «нет».

Издание не приводит комментарии Роналду по этой теме.