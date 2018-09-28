В посольстве РФ прокомментировали сообщения о якобы еще одном россиянине по «делу Солсбери»

Сообщения британских СМИ о якобы идентификации еще одного россиянина по «делу Скрипаля» являются новым витком кампании по очернению России. Об этом сообщили в посольстве РФ в Британии.

В целом российское посольство считает всю ситуацию вокруг дела Скрипалей «хорошо продуманной провокацией».

Ранее газета The Daily Telegraph опубликовала статью о якобы еще одном фигуранте «дела Скрипаля». По данным издания, британские спецслужбы и контртеррористические подразделения придерживаются мнения, что в истории замешан еще один человек. Он якобы помогал в планировании отравления Скрипалей и якобы выполнял «разведывательную миссию». Никаких доказательств, при этом, не приводится.