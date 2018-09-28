Нетаньяху призвал ООН потребовать от МАГАТЭ проинспектировать объект в Иране

На 73-ей Генассамблее ООН в Нью-Йорке в пятницу ключевой для России день, так как через несколько часов там будет выступать глава МИД РФ Сергей Лавров. Можно сказать, что к этой речи приковано повышенное внимание всего мира. Как и к личности самого российского министра, ведь некоторые западные партнеры нашей страны, похоже, пытаются набрать себе политические очки, используя его имя.

Глава российской делегации за дни 73-й генеральной ассамблеи ООН провел десятки переговоров.

График такой плотный, что некоторые встречи проходят в формате делового завтрака. После одного из них, где генсек ООН принимал министров иностранных дел стран-постоянных членов Совета Безопасности, хозяин британского внешнеполитического ведомства Джереми Хант внезапно заявил, что он пообщался с Лавровым и чуть ли не отчитал его за инцидент в Солсбери.

Через несколько минут российский МИД дал опровержение.

Генассамблея ООН вообще мероприятие на котором многие дипломаты и мировые лидеры склонны к преувеличениям и эффектным ходам. Вот и премьер-министр Израиля на свое выступление принес много наглядного материала, что бы еще раз заявить, что Иран все же хранит ядерные материалы.

«Иран располагает еще одним секретным ядерным складом в Тегеране. Он находится здесь, в этом округе Тегерана», - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Правда, чуть позже Нетаньяху оговаривается, что все материалы со склада уже вывезены, но МАГАТЭ должно провести еще одну проверку.

Помимо выступлений российского министра и иностранных, сегодня Сергей Лавров проведет еще несколько встреч с коллегами из Сирии, Анголы, Египта, Венгрии и Пакистана, а вечером по местному времени подведет итоги своей работы на большой пресс-конференции.