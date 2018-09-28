Врачи предостерегли о вреде зубной пасты

Врачи предостерегли о вреде зубной паст, а точнее ее компонента – диоксида титана. Это вещество придает продуктам идеально белый цвет. Его добавляют, например, в зубную пасту, жевательную резинку, крабовые палочки и другие продукты. Появилась информация, что данное соединение может наносить серьезный вред здоровью. Чтобы подтвердить или опровергнуть эти утверждения, «Звезда» поговорила с врачами.

Терапевт, нутрицитолог и врач-валеолог, Надежда Чернышова рассказала, что вопрос вреда диоксида титана все еще остается открытым.

«Долгое время оно считалось совершенно безопасным. Оно неактивно, не вступает в реакцию с тканями организма, не накапливается и выводится в том же виде, как и поступило. Однако, проводимые сейчас исследования связывают влияние диоксида титана на воспалительные явления или даже с образованием доброкачественных опухолей», - рассказала эксперт.

Терапевт лечебного центра на Т. Фрунзе Виктор Лишин подчеркнул, что уже сейчас исследования показали, что накопительного эффекта от этого вещества в организме нет.

«Оно не растворяется желудочно-кишечным соком и не всасывается кишечником», - сказал врач.

Однако и этот эксперт заверил, что пока выводы делать рано, но поделился со «Звездой» информацией о результатах других исследований. В них ученые пришли к выводу, что диоксид титана может не самостоятельно влиять на клетки, а активировать воздействие некого другого вещества или воздействовать, например, на ослабленный организм.

«То есть получается такой вторичный эффект», - объяснил Лишин.

Ранее ученые уже предупреждали о вреде этого вещества. В 2017 году американские исследователи пришли к выводу, что диоксид титана очень негативно воздействует на кишечник человека, снижая иммунитет всего организма и устойчивость к воспалению.