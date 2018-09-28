Это замечательная идея – Николай Расторгуев о строительстве Главного храма ВС РФ

Все готово для начала строительства Главного храма ВС РФ, с инициативой возведения которого выступил министр обороны Сергей Шойгу. Местом строительства храмового комплекса станет военно-патриотический парк «Патриот» в Подмосковье.

Живописный храм и музейно-выставочный комплекс спроектированы в едином русско-византийском стиле. Они станут местом не только для молитвы, но и для изучения истории русского воинства. Все вопросы, возникающие по ходу строительных работ, будет решать специально учрежденный Благотворительный фонд «Воскресенье».

Инициативу Сергея Шойгу одобряют повсеместно. Актеры и военные, общественники и артисты – все выражают свою поддержку. Среди них лидер музыкального коллектива «Любэ» Николай Расторгуев.

«Друзья, я думаю это замечательная идея построить храм в честь нашей Великой Победы. У нас на Руси существует традиция, когда храмы строились в честь серьезного события, обычно в честь побед или великих полководцев.

Во время Великой Отечественной Войны каждая семья понесла потери. У меня воевали все старшие дядьки, один из них погиб. Его звали Николай и меня в честь него назвали. Храм будет построен на наши с вами пожертвования. Я прошу вас, кто чем может – помогите. Я полностью поддерживаю строительство храма», - призвал Николай Расторгуев.

Если вы хотите принять участие в строительстве Главного храма ВС РФ, то на нашем сайте можно найти всю необходимую информацию о банковских реквизитах. Достаточно пройти по этой ссылке.