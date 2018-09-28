Взрыв 13-километрового моста в Китае попал на видео

В Китае взрывотехники провели плановый подрыв старого моста через реку. Он служил на протяжении 20 лет, но в последнее время перестал справляться с растущей нагрузкой. Власти решили его ликвидировать.

Для этого была организована серия контролируемых взрывов. Посмотреть на захватывающее зрелище пришли сотни местных жителей.

На их глазах переправа, длиной в 13 километров и весом в 14 тонн, за несколько секунд сложилась как конструктор и ушла под воду. На ее месте в ближайшее время появится новый, более широкий мост, который будет отвечать всем стандартам.