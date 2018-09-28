В Петербурге проверят теплосети после гибели людей из-за прорыва трубы

В Санкт-Петербурге выясняют обстоятельства прорыва трубы на Измайловском проспекте, в результате которого погибли два человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Прорыв трубы с кипятком случился около 3:00 мск в пятницу на Измайловском проспекте в Санкт-Петербурге. Под асфальт провалились две машины, кипяток хлынул в кафе, которое находилось в подвальном помещении. Соседние дома остались без теплоснабжения. На месте прорыва трубы образовалась воронка диаметром в 15 метров и глубиной в три.

Ночью в кафе были один сотрудник и три посетителя. Как только они увидели, что помещение заливает кипятком, сразу выбежали наружу. Но потом двое молодых людей решили вернуться в кафе за одеждой. В результате они погибли.

«Они вышли через основной выход, а потом зашли – и там уже волна пошла, не могли никуда выйти, потому что вода была в человеческий рост и это был кипяток. По окна была вода», - рассказал очевидец, администратор кафе Руслан Мамонов.

Температура воды, затопившей помещение, составляла 75 градусов. Шансов на жизнь у молодых людей не оставалось.

«Прокуратура района проводит проверку соблюдения требований закона при содержании теплосетей. По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», - рассказала старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по связям со средствами массовой информации Юлиана Алексеева.

Труба диаметром 30 см, на которой произошла авария, была произведена в 1992 году. Срок эксплуатации таких труб – 25 лет, т.е. он уже вышел. Но, по данным сотрудников теплосети, она была в нормальном состоянии, замена не требовалась.

«В 2017-ом году мы провели экспертизу этой трубы, в результате которой срок ее службы был продлен еще на три года», - отметил представитель ЖКХ г.СПб Дмитрий Шарунов.

В зоне прорыва оказалось еще несколько машин. Автомобиль Михаила Андреева чудом не провалился в воронку, но вытащить его из грязи ему удалось только с помощью трактора. По его словам, аварии в этом дворе уже случались.

«Были провалы, подмывало в какое-то время, засыпали, ремонтировали, потом опять подмывало и опять ремонтировали», - рассказал владелец автомобиля Михаил Андреев.

На месте ЧП до сих пор работают сотрудники аварийных служб и следователи. Им предстоит выяснить, по чьей вине погибли два посетителя кафе и могли ли они спастись. Известно, что эвакуационный выход из заведения во двор был закрыт снаружи на замок. Представители теплосети заявили, что возьмут на себя все расходы по возмещению причиненного ущерба.