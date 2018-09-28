В Минздраве отметили стойкую тенденцию к снижению Младенческой смертности в стране

В Минздраве ответили на отчет Счетной палаты, в котором говорится о росте младенческой смертности в регионах с перинатальными центрами. Об этом в пятницу сообщил RT.

По словам ведомства, Счетная палата ориентировалась на данные за январь-апрель 2018 года. В Минздраве рассказали, что судить о росте по этому показателю неправильно.

Отмечается, что показатель рассчитывается по результатам года и только сравнение годовых показателей является корректным.

В Минздраве считают, что показатель в этот период увеличился за счет снижения рождаемости, и отметили, что небольшие колебания в ту или иную сторону возможны.

В сообщении ведомства подчеркивается, что в России наблюдается стабильная тенденция к снижению уровня младенческой смертности, а в ряде регионов показатели сравнимы с цифрами развитых стран мира.

Ранее Счетная палата выявила рост смертности младенцев в регионах с перинатальными центрами. По словам аудиторов, она растет в девяти регионах, где клиники заработали в 2016-2017 годах.