Кучма ушел с поста представителя Украины в минской контактной группе

Попыткой Киева сорвать минский процесс назвали российские политологи решение Леонида Кучмы выйти из состава трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе. А в ЛНР говорят - жест Кучмы может отразиться на тональности переговоров, но не на их продуктивности, она уже давно минимальна из-за позиции Киева.

О решении уйти в отставку с поста полпреда Украины в контактной группе второй экс-президент страны заявил сегодня. Сам он объясняет это возрастом, в августе Кучме исполнилось восемьдесят лет, и желанием дать поработать другим.

Информагентства цитируют слова Леонида Даниловича о том, что каждый раз после переговоров в Минске он по двое суток отходит от них, а перед встречей обязательно принимает успокаивающие препараты.