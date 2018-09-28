Депутат Госдумы пожаловалась на маленькую зарплату и кучу долгов

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя пожаловалась, что практически всю зарплату тратит на ведомственные расходы.

Как сообщает РИА Новости, так Ганзя отреагировала на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который пристыдил депутатов от КПРФ Валерия Рашкина и Дениса Парфенова, пришедших на заседание Госдумы в футболках.

Володин отметил, что зарплаты депутата достаточно, чтобы купить себе деловой костюм.

Ганзя рассказала, что большую часть зарплаты она тратит на ведомственные нужды. В качестве примера она привела визит в детский дом, после чего депутат может приобрести пылесос и другие вещи на нужды учреждения за свои деньги.

Депутат подчеркнула, что в результате от ее зарплаты «не остается ничего», кроме кредитных долгов.