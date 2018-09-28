Опубликовано видео обрушившегося на Индонезию мощного цунами
Цунами произошло после ряда мощных землетрясений на острове Сулавеси.
Видео: BNO news, twitter
После ряда мощных землетрясений магнитудой от 5,8 до 7,4 баллов цунами достигло берега индонезийского острова Сулавеси.
Высота волны составила два метра.
Сообщений о пострадавших пока не поступало. Известно, что цунами обрушилось недалеко от города Палу.
Ранее в Индонезии произошла серия подземных толчков, в результате которых погиб один человек, еще 10 пострадали. В районе бедствия провели срочную эвакуацию.