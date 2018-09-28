Украинские националисты заменили орден «Победы» на мемориале в Херсоне на тризуб

Работники коммунального предприятия Херсона в пятницу сняли с мемориала погибшим в Великой Отечественной войне изображение ордена «Победа». Такое действие было сделано в рамках постановления городского совета, инициированного националистами от партии «Свобода». Об этом говорится в сообщении организаторов движения «Наш полк».

Отмечается, что на монументе будет установлен тризуб.

Напомним, что с мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и национал-социалистического тоталитарных режимов и запрете пропаганды из символики.

Орден «Победа» является высшим военным орденом СССР. Его вручали лицам высшего командного состава Красной армии за успешное проведение таких операций, в результате которых в корне меняется обстановка в пользу Красной армии.

Трезубец (тризуб) – центральная геральдическая фигура герба Украины.