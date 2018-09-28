Украина не соответствует никаким стандартам НАТО – политолог о планах Киева стать «восточным флангом» альянса

Страна, у которой сплошные территориальные проблемы, не может быть и близко возле НАТО. Так военный политолог Александр Жилин прокомментировал в интервью радио «Звезда» заявление Петра Порошенко, который считает, что Украина фактически является восточным флангом НАТО.

«Украина не представляет из себя мощной такой военной державы. Потому что временному правительству, которое с 2014 года по сегодняшний день существует, им же невыгодно вкладываться в национальную оборону. Зачем? Если завтра американцы издадут, бросят на копья народу и все. Списываются деньги на учения, и все нормально. Никаким стандартам НАТО Украина не соответствует. Пункты управления отсутствуют. То есть, это беспрецедентная сдача национальных интересов. Причем публичная», - сказал в интервью «Звезде» Александр Жилин.

Накануне США передали Украине два старых военных катера. В Пентагоне отметили, что вооружения на этих кораблях не установлены. Списанные судна разработки 80-х годов продали Киеву за 9 миллионов долларов. После этого президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина фактически является восточным флангом НАТО. Он отметил, что страна укрепляется благодаря поставкам военной техники от стран Запада.