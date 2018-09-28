В РАН рассказали о подготовке к строительству российской лунной базы

Российские космонавты смогут высадиться на поверхность Луны уже через несколько лет. О перспективах пилотируемых полетов на естественный спутник Земли и создание специальной базы на нем рассказал руководитель отдела ядерной планетологии Института космических исследований РАН – Игорь Митрофанов.

«Мы предполагаем, что в конце следующего десятилетия Россия начнет проводить пилотируемые полеты на Луну. Экипаж прибудет на окололунную орбиту и потом совершит посадку на поверхность спутника.

До первых посадок на Луну при помощи автоматики мы создадим необходимую инфраструктуру с модулем, в котором космонавты смогут находиться несколько дней. Вероятно этот модуль и будет первым элементом будущей лунной базы», - рассказал Игорь Митрофанов.

Ранее президент России Владимир Путин призвал ученых активизировать усилия по освоению дальнего космоса. Изучать Луну Россия планирует вместе в Китаем.