В Госдуме предложили выделить молодым людям два дополнительных выходных дня

Молодым людям надо давать два выходных дня на диспансеризацию. Об этом заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Иван Герасименко, сообщило 28 сентября РИА Новости.

Он напомнил, что сейчас принят закон, согласно которому для всего населения предоставляется один день для диспансеризации, а для граждан предпенсионного возраста – два.

«Но в предпенсионном возрасте уже диагнозы поставлены, граждане наблюдаются. Я думаю, более правильно предоставлять два дня на диспансеризацию как раз молодым», - отметил Герасименко.

В четверг на пленарном заседании Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предоставляет жителям России дополнительный выходной для диспансеризации, а людям предпенсионного возраста – два рабочих дня.