В Швеции у летящего пассажирского самолета загорелся двигатель

Возгорание двигателя стало причиной экстренной посадки пассажирского самолета авиакомпании SAS. Лайнер следовал по маршруту Кируна – Стокгольм, когда в воздухе возникла нештатная ситуация, сообщает портал SVT.

«Когда мы набрали высоту и стюардессы приготовились разносить кофе, раздались два хлопка и загорелся левый двигатель. Паники не было», - рассказал один из пассажиров.

Ранее стало известно о том, что самолет мексиканской авиакомпании едва не рухнул в результате сильнейшей турбулентности. Десятки людей пострадали. В результате обоих инцидентов никто не погиб.