Радикалы захватили храм УПЦ и избили верующих на западе Украины
Радикалы из запрещенной организации «Правый сектор»* напали на Свято-Троицкий храм, относящийся к канонической Украинской православной церкви. Об этом говорится на сайте УПЦ.
Инцидент произошел в Иваново-Франковской области на западе Украины.
Националисты ворвались в храм, взломав его двери и разбив окна, после чего избили верующих.
«Один мужчина получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, от рук рейдеров пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар», - говорится в сообщении.
Также националисты угрожали продолжить нападения на другие храмы УПЦ.
Ситуация вокруг УПЦ обострилась после заявления Константинопольского патриархата о подготовке «украинской автокефалии» — административной независимости от других церквей.
* Организация, запрещенная в России.