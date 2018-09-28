Радикалы захватили храм УПЦ и избили верующих на западе Украины

Радикалы из запрещенной организации «Правый сектор»* напали на Свято-Троицкий храм, относящийся к канонической Украинской православной церкви. Об этом говорится на сайте УПЦ.

Инцидент произошел в Иваново-Франковской области на западе Украины.

Националисты ворвались в храм, взломав его двери и разбив окна, после чего избили верующих.

«Один мужчина получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, от рук рейдеров пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар», - говорится в сообщении.

Также националисты угрожали продолжить нападения на другие храмы УПЦ.

Ситуация вокруг УПЦ обострилась после заявления Константинопольского патриархата о подготовке «украинской автокефалии» — административной независимости от других церквей.

* Организация, запрещенная в России.