Владельцы новых iPhone бросились перепродавать свои гаджеты в Сети

Счастливые обладатели новейших iPhone уже спешат с ними расстаться. В Сети появилась масса объявлений о продаже только что купленных смартфонов. Об этом свидетельствуют данные интернет-магазинов и сервисов объявлений. Первые предложения появились уже через несколько часов после утреннего старта продаж, сообщает РИА Новости.

«Многие продавцы имеют несколько экземпляров телефонов на руках и стараются подтвердить их наличие соответствующими фотографиями», - отмечают представители интернет-сервисов по продаже электроники.

Чаще всего можно встретить предложения о продаже iPhone XS с объемом памяти 64 и 256 Гб. Максимально «прокаченный» вариант яблочного гаджета с памятью на 512 Гб спросом не пользуется.

Эксперты рынка отмечают, что в отличии от прошлого года, продавцы готовы отдать телефон с минимальной наценкой. И если готом ранее цена перепродаваемых iPhone взлетала в два раза, то сейчас, это максимум пять с половиной тысяч рублей «сверху».