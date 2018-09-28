Путин и Рахмон обсудили перспективы сотрудничества России и Таджикистана

Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном перспективы сотрудничества России и Таджикистана.

Коллеги провели переговоры в Душанбе после заседания Совета глав государств СНГ. Путин и Рахмон прибыли в президентский дворец на одной машине, российского лидера встретил почетный караул. Принимающая сторона таким образом подчеркнула высокий статус визита. Глава Таджикистана показал территорию резиденции. Владимир Путин поблагодарил Эмомали Рахмона за организацию саммита СНГ и перешел к обсуждению двусторонних отношений.

В данный момент взаимоотношения двух стран развиваются позитивно. Например, в прошлом году рост товарооборота составил около 5%, а в этом году уже 35.

Ранее Путин и Рахмон вместе с коллегами на саммите СНГ обсудили вопросы политического взаимодействия, сотрудничества в области безопасности и обороны, а также подготовку к празднованию 75-летия победы в Великой отечественной войне.