Россия и Китай заявили о готовности к совместной работе по изучению Луны
В апреле 2018 года президент России Владимир Путин заявил о намерении страны активно работать над реализацией лунной программы и других космических проектах.
Фото: Xu CongjunZUMAPRESS.com, Globallookpress
Россия и КНР будут осваивать Луну вместе. Об этом договорились ГК «Роскосмос» и Китайская народная космическая администрация. Протокол о совместных космических проектах опубликован на сайте российской госкорпорации.
На встрече в Пекине стороны детально обсудили перспективы сотрудничества и совместной деятельности в космосе и представили доклады об этом.
В списке приоритетных задач: создание ракет-носителей и двигателей к ним, исследование Луны и дальнего космоса, дистанционное зондирование Земли, спутниковая навигация, а также мониторинг орбитального мусора.