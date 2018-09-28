Россия и Китай заявили о готовности к совместной работе по изучению Луны

Россия и КНР будут осваивать Луну вместе. Об этом договорились ГК «Роскосмос» и Китайская народная космическая администрация. Протокол о совместных космических проектах опубликован на сайте российской госкорпорации.

На встрече в Пекине стороны детально обсудили перспективы сотрудничества и совместной деятельности в космосе и представили доклады об этом.

В списке приоритетных задач: создание ракет-носителей и двигателей к ним, исследование Луны и дальнего космоса, дистанционное зондирование Земли, спутниковая навигация, а также мониторинг орбитального мусора.