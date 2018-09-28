Путин зачитался Пушкиным во время саммита СНГ
Владимир Путин читал книгу и прерывался на подпись документов несколько раз.
Фото: Алексей Дружинин, РИА Новости
Президент России Владимир Путин зачитывался творчеством Александра Пушкина в процессе подписания документов на саммите СНГ. Сначала российский президент положил томик «Евгения Онегина» на стол слева от себя, но, подписав несколько документов, взял книгу в руки и пролистал несколько страниц.
После этого Путину поднесли папку с документами на подпись, ему пришлось отложить томик. Поставив подпись, Путин вернулся к чтению.
Так он прерывался на подпись документов несколько раз, делая два дела одновременно.
Когда Путин встал из-за стола, книгу он взял с собой, во время дальнейших переговоров «на ногах» томик оставался в его руке.