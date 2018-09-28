Путин зачитался Пушкиным во время саммита СНГ

Президент России Владимир Путин зачитывался творчеством Александра Пушкина в процессе подписания документов на саммите СНГ. Сначала российский президент положил томик «Евгения Онегина» на стол слева от себя, но, подписав несколько документов, взял книгу в руки и пролистал несколько страниц.

После этого Путину поднесли папку с документами на подпись, ему пришлось отложить томик. Поставив подпись, Путин вернулся к чтению.

Так он прерывался на подпись документов несколько раз, делая два дела одновременно.

Когда Путин встал из-за стола, книгу он взял с собой, во время дальнейших переговоров «на ногах» томик оставался в его руке.