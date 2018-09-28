Российским школьникам могут запретить чипсы и газировку

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль предложил запретить в школах продажу чипсов, сухариков, газированных напитков и шоколадных батончиков. По его мнению, такая продукция вредна для здоровья детей и подростков. Об этом сообщила газета «Известия».

Депутат рассказал, что готов разработать соответствующий законопроект и внести его на рассмотрение Госдумы.

«Необходимо давать родителям системные знания по вопросам здорового питания, а в школах законодательно запретить продажу газированных напитков, чипсов, сухариков, шоколадных батончиков и прочей пищи, вредной для здоровья ребенка и подростка»,- подчеркнул Огуль.

Парламентарий добавил, что в школьных столовых должны быть фрукты, соки и овощи.

Ранее бывший главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко заявил, что согласен с запретом продажи кофеиносодержащих напитков на территории школ, который был введен в Южной Корее. По его словам, это вещество является наркотиком, так как вызывает привыкание. Кроме того, он содержится в энергетических напитках, которые уже запрещены в России.