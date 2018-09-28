Британские СМИ назвали российский Су-57 оружием третьей мировой войны

Британское издание Daily Express назвало новейший российский истребитель Су-57 оружием третьей мировой войны. Таким эпитетом издание «наградило» самолет на основании того, что на истребитель планируется установить ракеты Р-37М, не имеющие мировых аналогов по своим характеристикам.

Ранее гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов заявил, что новая ракета класса «воздух-воздух» будет располагаться на внешней подвеске самолета.

Р-37М имеет длину чуть более четырех метров и вес более пятисот килограммов. Пилот сможет отправлять ее на дальность до трехсот километров. При этом высота поражения целей составит от пятнадцати метров до двадцати пяти километров.

Между тем ранее американские СМИ называли эту ракету серьезной угрозой для истребителей США.