Полиция проверяет информацию о захвате заложников на вокзале в Киеве

Правоохранители проверяют информацию о захвате заложников в маршрутном автобусе на вокзале в Киеве. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на пресс-секретаря отделения полиции.

По данным пресс-службы ведомства, на месте происшествия работают патрульные полицейские, выехала следственно-оперативная группа. По предварительным данным, инцидент произошел на станции метро Выдубичи, где находится одноименный автовокзал.

Обстоятельства инцидента выясняются. Информации о пострадавших нет.