Суд арестовал брата экс-главы Дагестана Абдулатипова

Суд в Махачкале арестовал на два месяца брата экс-главы Дагестана, депутата Народного собрания республики Раджаба Абдулатипова, задержанного за участие в организованном преступном сообществе, где за взятки незаконно устанавливали гражданам инвалидность, сообщает СК РФ.

«Депутат регионального законодательного органа заключен под стражу по подозрению в участии в преступном сообществе, специализирующемся на установлении незаконных инвалидностей гражданам и получении взяток», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

СК РФ продолжает расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего руководителя Главного бюро медико-социальной экспертизы по Республике Дагестан Минтруда России Магомеда Махачева, других руководителей и сотрудников территориальных бюро медико-социальной экспертизы. Дела возбуждены сразу по нескольким статьям - «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в нем», «Получение взятки организованной группой», «Служебный подлог» и «Мошенничество в особо крупном размере».

В ближайшее время суд предъявит обвинение.