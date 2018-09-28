Серия мощных землетрясений произошла в Индонезии

Серия землетрясений произошла в Индонезии, в результате которой один человек погиб и еще 10 ранены.

За сегодня на острове Сулавеси зафиксировали уже три подземных толчка. Утром их магнитуда составила 7,4 баллов, затем последовали еще два мощностью 5,8 и 6,1.

Разрушены десятки домов, в районе бедствия проводится срочная эвакуация. Местные экстренные службы предупреждают о возможности возникновения цунами.

Индонезия находится в самой сейсмически опасной зоне мира. За год здесь регистрируется до семи тысяч землетрясений. Но, несмотря на это, сюда приезжают тысячи туристов из разных стран, чтобы провести здесь свой отпуск.