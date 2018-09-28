Путин подписал указ о призыве на военную службу 132 500 человек

Более 130-ти тысяч человек пополнят до нового года ряды вооруженных сил России. Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве.

Кампания по отбору новобранцев начинается 1 октября и завершится 31 декабря. Как обычно, воинский долг отдают молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет.

«Осуществить с 1 октября по 31 декабря 2018 года призыв на военную службу граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» призыву на военную службу, в количестве 132 500 человек», - говорится в тексте указа президента России.

Сборные пункты готовы к приему защитников родины. Решение о том, куда и кого направить, принимают местные призывные комиссии. Они учитывают состояние здоровья, профессионально-психологическую пригодность и образование призывников. Этим же указом Президента, из армии будут уволены солдаты, матросы, сержанты и старшины, чей срок службы истек.