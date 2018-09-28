МИД РФ вручил ноту послу Украины после инцидента в Киеве
В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на инцидент с участием радикалов, произошедший на территории торгового представительства России в Киеве.
Как уточняется на сайте ведомства, особый цинизм ситуации заключался в том, что данное нападение было реализовано «при полном попустительстве» представителей правоохранительных органов Украины, которые «молча наблюдали в стороне за бесчинствами радикалов».
Также в российском дипломатическом ведомстве отметили, что такая «наглая выходка» со стороны украинских радикалов по отношению к российским диппредставительствам является ничем иным, как нарушением положений, указанных в международных документах.
«Видимо, таким образом украинское руководство понимает «европейские демократические ценности», - говорится в сообщении.
Кроме того, в МИД призвали власти Украины публично осудить произошедшее.
Ранее стало известно, что 27 сентября неизвестные облили нечистотами автомобили российских дипломатов в Киеве, а также бросили на территории дипмиссии дымовые шашки, после чего оставили надписи оскорбительного содержания. В результате инцидента никто из дипломатов не пострадал.