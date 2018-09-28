Украина хочет направить списанные США катера в Азовское море

Полученные в США списанные патрульные катера будут направлены в акваторию Азовского моря. О принятом решении сообщила депутат Верховной рады Ирина Геращенко. Об этом парламентарий написала на своей странице в Facebook.

«США передали Украине два катера класса «Айленд», которые будут дооснащены оружием. Они подходят для усиления военного присутствия в Азовском море», - написала Геращенко.

Передача списанных и давно морально устаревших патрульных катеров прошла на базе береговой охраны США «Балтимор». Петр Порошенко заявил, что это еще больше скрепит военный альянс двух стран.

Патрульные катера «Кушинг» и «Драммонд» были построены в 1988 году и относятся к серии «В». По мнению экспертов появление судов такого класса не способно серьезно повлиять на оперативную обстановку в Азовском море. Тем более, патрульные катера не предназначены для ведения боевых действий на его акватории.