Даже паспортами не тряс - журналисты не оценили речь Порошенко на Генассамблее ООН

Российские журналисты прокомментировали недавнее выступление Петра Порошенко на сессии Генассамблеи ООН. Украинский президент большую часть своей речи посвятил России. Так, Порошенко в общей сложности слово «Россия» и производные от нее произнес 39 раз, еще 19 раз он упомянул Кремль.

По мнению журналиста Вадима Мекертычева, недавнее выступление украинского лидера сильно напоминало его речь на сессии Генассамблеи ООН прошлого года. Только на этот раз Порошенко не привез с собой никаких так называемых доказательств «российской агрессии».

«Вышел человек, который рассказал практически то же самое, что говорил в 2017 году, только чуть-чуть изменив риторику. Он добавил туда пару фамилий ребят, которых никто вообще в принципе даже не знает, пытаясь на этом как-то сыграть. На этом все и закончилось. То есть он даже так называемых фактов никаких не привел. Если в 2017 году говорил конкретно, что якобы видел какие-то войска, паспортами тряс, то в этом году ничего такого не было», - отметил Мекертычев в эфире ток-шоу «Открытый эфир» на «Звезде».

В свою очередь телеведущий Алексей Лысенков предположил, что Петр Порошенко просто попытался поднять собственный рейтинг.

«Дело в том, что у него аудитория с каждым годом становится все меньше и меньше. В этом году на заседании ООН был полупустой зал... И любой телевизионный продюсер скажет, что надо дать такую информацию, в которую никто не поверит, но все обалдеют», - объяснил Лысенков.

Выступление Петра Порошенко на 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН проходило в полупустом зале. На это обратили внимание многие средства массовой информации. В своей 25-минутной речи украинский лидер примерно 20 минут говорил о «российских угрозах» и лишь 3,5 минуты - о ситуации в стране.

А в Киеве пустых кресел в зале во время выступления Порошенко не заметили. Так первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко утверждала, что речь Порошенко в ООН была встречена «аплодисментами».