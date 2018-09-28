Тимошенко рассказала о планах по ликвидации «Нафтогаза»

Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко пообещала ликвидировать «Нафтогаз» в случае своей победы на президентских выборах на Украине.

«Через полгода в первую очередь мы ликвидируем «Нафтогаз» как посредника, который не нужен», - сказал Тимошенко.

Политик также призвала не допустить продажи акций газотранспортной системы (ГТС) Украины, обвинив главу государства Петра Порошенко в попытке купить компанию через подставных лиц. Как уверят Тимошенко, для того, чтобы это не произошло, ее партия зарегистрировала проект закона, запрещающий любые манипуляции с ГТС, цена которой якобы составляет 300 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко заявил о готовности лично возглавить протест возле офиса «Нафтогаза» в случае, если местные жители выйдут на митинг с требованием вернуть горячую воду.