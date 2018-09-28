Вооруженный боевик был нейтрализован в ходе КТО в Дагестане – НАК

В ходе контртеррористической операции в Дагестане был нейтрализован злоумышленник, причастный к совершению ряда преступлений террористической направленности.

Как уточнили в Национальном антитеррористическом комитете, режим КТО был введен на территории Буйнакского и Кумторкалинском районах республики.

Также в сообщении Оперативного штаба НАК по Дагестану уточнялось, что во время проведения контртеррористических мероприятий функционирует ряд необходимых для этого мер, в частности – проверка документов, а также удаление физлиц с отдельных участков местности. Кроме того, было введено усиление охраны общественного порядка и контроль телефонных разговоров.