Хаос в небе: последствия страшной турбулентности сняли изнутри самолета

Самолет мексиканской авиакомпании Volaris едва не рухнул с высоты одиннадцати километров попав в зону сильнейшей турбулентности. Airbus A320 местного лоукостера направлялся в сторону США.

На большой высоте лайнер затрясло, с полок посыпалась ручная кладь, многих пассажиров выбросили из их кресел. Некоторые не вставали с пола до самой посадки. Потерпевшие сняли последствия турбулентности и выложили видео в YouTube.

Первую медицинскую помощь пострадавшим оказали бортпроводники авиакомпании. После посадки сотрудники скорой помощи увезли в больницу 45 человек. У большинства из них рваные раны и ссадины.