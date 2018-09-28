Виктория Скрипаль назвала покушением произошедшее с ней ДТП

Племянница отравленного в Солсбери британского шпиона Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль считает, что ДТП, в которое она недавно попала по пути из Ярославля в Москву, может быть покушением.

«Я не исключаю, что это могло быть покушение», - сказала женщина в беседе с корреспондентом «360».

Инцидент произошел 26 сентября, когда Скрипаль и ее муж ехали из Ярославля в Москву для участия в съемках передачи, посвященной предполагаемым разоблачениям отравителей ее родственников.

По словам женщины, в пути у автомобиля «странным образом» оторвало колесо», после чего машина на полном ходу въехала в отбойник.

Виктория Скрипаль при этом подчеркнула, что колеса и подвеску ее супруг проверял в сервисе несколькими днями ранее, и после этого автомобиль все время находился в гараже.

«Камер вокруг нет, могли и преднамеренно скрутить что-нибудь», - предположила она.

Родственница шпиона также допустила связь между аварией и ее критической точкой зрения в отношении расследования, касающегося личностей предполагаемых отравителей Скрипалей.

Ранее племянница Сергея Скрипаля прокомментировала «Звезде» сообщения официального Лондона о «шпионах ГРУ», отравивших ее дядю и двоюродную сестру.

Напомним, в марте этого года в Солсбери были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В случившемся Великобритания бездоказательно обвинила РФ, что спровоцировало крупный международный скандал. В свою очередь, в Москве категорически отвергают все обвинения Лондона.