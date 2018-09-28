Никто не может разобраться, где правда и ложь – Песков о новом подозреваемом в «деле Скрипалей»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию вокруг «дела Скрипалей».

По его словам, лишь за последние месяцы в СМИ всего мира появляется множество новостей вокруг отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

«Никто уже не может разобраться, какие из этих новостей являются ложными, а какие – правдивыми», - отметил он.

Также по словам Пескова, в настоящее время «вся дискуссия ведется вокруг сообщений СМИ и о неких результатах неких расследований неких организаций».

Он также подчеркнул, что для того, чтобы делать какие-либо умозаключения по поводу того, кто на кого похож, требуются официальные данные, а без них вести дискуссии на этот счет будет предельно сложно.

«Кремль не хочет участвовать в продолжении муссирования этого вопроса, тем более имея в качестве партнера средства массовой информации», - отметил он.

Также Песков добавил, что в настоящее время на Красной площади «бегают» чрезвычайно похожие на оригинал «10 Сталиных и 15 Лениных».

Ранее стало известно, что спецслужбы и контртеррористические подразделения Великобритании придерживаются мнения, что в истории с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей присутствует еще один фигурант.