Кабмин одобрил законопроект о накопительной пенсии на 2019 год
Накануне в третьем, окончательно чтении, был принят закон о совершенствовании пенсионной системы.
Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
Законопроект об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2019 год сегодня ободрило правительство. Об этом говорится на официальном сайте кабинета министров.
Документ гарантирует права граждан на установление накопительной пенсии в системе обязательного страхования.
Проект федерального закона «Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2019 год» члены кабмина постановили внести в Госдуму.
Накануне в третьем, окончательном, чтении, был принят закон о совершенствовании пенсионной системы.