Эрдоган рассказал, как Меркель защищала российский газ в споре с Трампом

Канцлер Германии Ангела Меркель в споре с Дональдом Трампом отстаивала право немцев на получение российского газа. Об этом рассказал президент Турции Реджеп Эрдоган. По его словам разговор двух лидеров, в котором позже принял участие и он сам, произошел летом в Брюсселе, на полях саммита НАТО, сообщает RT. Эрдоган вспомнил как Трамп обвинял Германию в том, что она «кормит Россию и дает ей слишком много денег».

«Я не выдержал и ответил, что мы получаем 50% нашего природного газа из России, и если мы не будем его покупать, то наши граждане будут мерзнуть зимой», - рассказал президент Турции.

Меркель поддержала позицию турецкого главы, добавив, что объем российского газа поставляемого в Германию занимает всего 38% и немцы так же не должны страдать от холода.