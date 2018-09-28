Найден способ лечения аппендицита без операции

Специалисты Университета Турку обнародовали результаты исследования, в котором они в течение пяти лет практиковали лечение острого аппендицита при помощи аппендэктомии (удаления воспаленного аппендикса) и с помощью приема антибиотиков.

Всего в эксперименте принимали участие 530 человек, из которых 273 были прооперированы, а 257 лечились при помощи лекарств.

По словам специалистов, 61% из тех пациентов, которые лечились приемом медицинских препаратов, в последующие пять лет смогли обойтись без операции.

Как пишет журнал JAMA, авторы исследования предлагают новый метод лечения аппендицита с помощью введения антибиотиков, способствующих уменьшению воспалительных процессов. По словам ученых, если нет разрыва аппендикса, то прием таких лекарств может существенно улучшить состояние пациента. Из этого было сделано предположение, что антибиотиков может быть достаточно для лечения несложных форм аппендицита.

В материале отмечается, что после процедур за здоровьем участников исследований в течение пяти лет наблюдали эксперты, которых интересовали повторные случаи воспаления после лечения антибиотиками, а также появление осложнений и протекание восстановительного периода после приема препаратов.

Ученые выяснили, что из всех участников эксперимента, кто принимал антибиотики, операция понадобилась 70 людям в течение первого года после завершения лечения и еще 30 - в течение остального времени проведения исследования.

После лечения лекарственными препаратами осложнения наблюдались у 6,5% людей, в то время как из тех, кто был прооперирован - у 24,4%.

Также сообщается, что период восстановления у людей, лечившихся антибиотиками был на 11 дней меньше, чем у тех кто лечил аппендицит при помощи аппендэктомии.