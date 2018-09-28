Порошенко записал Украину во фланг НАТО

Петр Порошенко записал Украину в североатлантический альянс, назвав свою страну де-факто восточным флангом НАТО, сообщает RT. Ранее США передали официальному Киеву два списанных катера, с помощью которых украинские военные планируют патрулировать Азовское море.

«Этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами», - сказал Порошенко.

В России высказывания Порошенко не оставили без внимания. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа назвал их несостоятельными.

«Никакой Украина не фланг, и ничего они сделать не в состоянии. Это блеф и попытка получать деньги от американцев», - рассказал Чепа.

Парламентарий припомнил былые успехи Украины в судостроительстве и посетовал на то, что нынешние власти страны не в состоянии поддерживать действующий флот в надлежащем состоянии.