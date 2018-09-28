России угрожают новые штаммы вируса гриппа

Два новых штамма вируса гриппа пришли в Россию в 2018 году. Однако, по словам главы Роспотребнадзора Анны Павловой это – нормальная тенденция.

Она рассказала, что новые вариации появляются каждый год. Чаще всего их один или два штамма, реже приходит три. Эту статистику Павлова привела в эфире НТВ.

По мнению главы ведомства, чтобы спокойно пережить сезонную эпидемию необходимо привиться. Павлова сообщила, что ежегодно количество привитых людей возрастает примерно на 5-7%, и в прошлом году россияне «уже перешагнули порог в 50%».

За счет этого, по ее мнению, страна спокойно пережила предыдущий эпидсезон.