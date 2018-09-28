Путин кратко пообщался с Пашиняном на полях саммита СНГ

Российский президент Владимир Путин коротко пообщался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном на полях саммита СНГ.

Путин обратился к Пашиняну по завершении церемонии подписания документов.

Как позже отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков, в настоящее время обсуждается возможность визита Путина в Армению. Предположительно, мероприятие может состояться в 2019 году.

Ранее стало известно, что в Душанбе устроили шикарный прием президенту России Владимиру Путину, который прибыл в столицу Таджикистана на саммит государств СНГ.