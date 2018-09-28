Валуев нашел ответ на вопрос о бедности в произведениях Шукшина

Депутат Государственной думы Николай Валуев прокомментировал высказывания о бедности в России. Для этого он процитировал Василия Шукшина.

Таким образом он отреагировал на сообщение в рубрике «Задай вопрос Валуеву», которое отправила жительница Кемеровской области Алевтина Макарова. Послание девушки скорее носило риторический характер, однако Валуев решил на него ответить.

«Неприятно и даже стыдно жить бедной в богатой России, вот и все, что хотела сказать. Валуев ответил, что понял "незаконченное предложение"», - написала Макарова.

Однако депутат отметил, что в данном контексте «рассуждать можно бесконечно», поскольку «ответ будет также незаконченным», уточняет сайт «Интерскол».

«Бедным быть не стыдно, стыдно быть дешевым», - процитировал Шукшина Валуев.

Он также призвал девушку не принимать рассуждения на свой счет.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова прокомментировала заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о высоком уровне бедности населения в стране. По ее словам, приведенные Кудриным данные прошлогодние.