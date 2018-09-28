Названа причина прорыва трубы в кафе Санкт-Петербурга
По факту инцидента, жертвами которого стали два человека, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Фото: Moika 78/Youtube
Представитель «Теплосети Санкт-Петербурга» рассказал, почему случился прорыв трубы с кипятком в доме №20 по Измайловскому проспекту. По словам представителя компании, причиной ЧП стало технологическое нарушение на тепловой сети.
В сообщении отмечается, что трубы на участке были проложены еще в 1992 году.
Напомним, в ночь с 27 на 28 сентября кафе, расположенное на Измайловском проспекте Санкт-Петербурга, было затоплено кипятком в результате прорыва трубы. Жертвами инцидента стали два посетителя заведения.
По факту ЧП Следственный комитет России возбудил уголовное дело.